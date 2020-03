I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Crisanti: “Persone muoiono a grappoli: è fallimento della classe dirigente del Paese”



“Non riesco a spiegarmi come sia stato possibile sottovalutare le dimensioni dell’emergenza, quando erano sotto gli occhi di tutti: in Lombardia i malati saranno almeno 250mila, 150mila sintomatici e 100 mila asintomatici, in Italia ne calcolo 450mila, altro che 60mila”: così il virologo Andrea Crisanti, che ha seguito il caso Vo’ e messo a punto la strategia di lotta al coronavirus in Veneto.

