I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Cristiano Ronaldo bloccato in Portogallo: sospesi i voli per l’Italia



Cristiano Ronaldo non ha preso parte all’allenamento odierno della Juventus. Il campione portoghese aveva fatto rientro a Madeira per festeggiare il compleanno della sorella Elma e trascorrere del tempo in famiglia, anche con mamma Dolores, in ripresa dopo i recenti problemi di salute. Il blocco dei voli tra Portogallo e Italia, a causa del Coronavirus, gli ha impedito il rientro.

Continua a leggere



Cristiano Ronaldo non ha preso parte all’allenamento odierno della Juventus. Il campione portoghese aveva fatto rientro a Madeira per festeggiare il compleanno della sorella Elma e trascorrere del tempo in famiglia, anche con mamma Dolores, in ripresa dopo i recenti problemi di salute. Il blocco dei voli tra Portogallo e Italia, a causa del Coronavirus, gli ha impedito il rientro.

Continua a leggere

Continua a leggere