Coronavirus, Cristiano Ronaldo non presenta sintomi: l’annuncio delle autorità portoghesi



Il presidente del governo regionale di Madeira ha rassicurato tutti e ha detto che Cristiano Ronaldo sta bene, non presenta i sintomi del Coronavirus: “La situazione è stata analizzata accuratamente: non vi è alcuna possibilità di infezione”. Il calciatore della Juventus è rimasto in Portogallo dopo la positività di Rugani, primo calciatore di Serie A contagiato.

