Coronavirus, da NapoliServizi spesa e farmaci a casa per i poveri e mascherine nei centri anziani



La NapoliServizi mette in campo squadre speciali per il Coronavirus. Porteranno la spesa, farmaci e certificati medici a casa di oltre mille famiglie povere. Bisognerà presentare le richieste agli assistenti sociali. Mascherine e gel igienizzanti gratis nei centri assistenziali, come le case di cura per anziani.

