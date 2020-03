I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, dal Polittico Griffoni fondi per il reparto malattie infettive dell’ospedale



Da oggi chiunque acquisterà un biglietto on line per la mostra “La riscoperta di un capolavoro”, in attesa di conoscere la data in cui l’emergenza coronavirus consentirà all’esposizione bolognese di aprire, donerà 5 euro al reparto di malattie infettive del Policlinico Sant’Orsola di Bologna per contrastare l’emergenza sanitaria.

