Coronavirus, Daniele Rugani: “Sto bene. Rispettiamo le regole e diciamo grazie ai medici”



Daniele Rugani è il calciatore della Juventus, il primo in Serie A, trovato positivo al Coronavirus. Il comunicato ufficiale della società ha ufficializzato la notizia nella tarda serata di mercoledì. “Questo virus non fa distinzioni! Invito tutti a rispettare le regole. Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda”.

