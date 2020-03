I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, De Luca annuncia un nuovo ospedale a Caserta: 24 posti in Terapia Intensiva



Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato la costruzione di un nuovo ospedale modulare a Caserta per ospitare i malati di Coronavirus. A causa del numero crescente di contagiati, gli ospedali sono vicini al collasso: per questo, il nuovo ospedale “da campo” ospiterà 24 posti letto in Terapia Intensiva.

