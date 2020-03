I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, De Luca: ‘Da Governo misure rigorose, incentivi anche in Campania’



Dopo l’estensione della “zona rossa” all’Italia intera, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha comunicato attraverso Facebook che le misure di sostegno previste inizialmente per la Lombardia e per le 14 province individuate nel precedente decreto saranno disponibili anche per la Campania.

