Coronavirus, detenuto muore durante la protesta nel carcere di Modena



Un detenuto è morto nel corso della protesta di oggi pomeriggio nel carcere di Modena. I detenuti protestano in molte parti di Italia contro le decisioni del governo attuate per contrastare la diffusione del Coronavirus. A Napoli le mogli dei carcerati hanno protestato contro la polizia. In alcuni casi sono stati dati alle fiamme uffici.

