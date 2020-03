I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Di Maio: “Ci deridevano per la Via della Seta, ora l’amicizia con la Cina salva vite”



“Chi ci ha deriso sulla Via della Seta ora deve ammettere che investire in questa amicizia ci ha permesso salvare vite in Italia”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato in un’intervista al Tg2 l’invio di una fornitura da 100 milioni di mascherine che arriveranno proprio dal gigante asiatico in Italia come forma di sostegno nella lotta al Coronavirus. “La solidarietà paga sempre”, ha aggiunto Di Maio.

Continua a leggere



“Chi ci ha deriso sulla Via della Seta ora deve ammettere che investire in questa amicizia ci ha permesso salvare vite in Italia”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato in un’intervista al Tg2 l’invio di una fornitura da 100 milioni di mascherine che arriveranno proprio dal gigante asiatico in Italia come forma di sostegno nella lotta al Coronavirus. “La solidarietà paga sempre”, ha aggiunto Di Maio.

Continua a leggere

Continua a leggere