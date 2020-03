I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, dipendente pompe funebri di Bergamo: “Mai visti tanti morti, la città in ginocchio”



“Non mi è mai capitato di vedere così tanti morti, una cosa incredibile”. A dirlo il dipendente di un’impresa di pompe funebri di Bergamo, dove ieri sera camion dell’esercito hanno trasportato verso altre destinazioni 70 bare che il cimitero e il forno crematorio non sono più in grado di gestire. “Non è per creare allarmismi, ma state a casa. Bergamo è in ginocchio”.

