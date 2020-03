I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, donna positiva al test: scuole chiuse a Formia, Gaeta e Minturno



Una donna è risultata positiva al test per la ricerca del nuovo coronavirus al pronto soccorso di Formia e i sindaci dei comuni di Gaeta, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Formia e Castelforte hanno deciso per la chiusura delle scuole in via precauzionale. Rimarranno chiuse fino all’8 marzo.

