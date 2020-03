I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, dopo Hübers positivo anche Horn: secondo caso all’Hannover



Dopo Timo Hübers, un altro calciatore dell’Hannover è risultato positivo ai test sul Coronavirus. Secondo quanto riportato dal club, entrambi i calciatori finora non hanno avuto sintomi, e sarebbero due casi separati e indipendenti. L’intero gruppo del club tedesco è stato comunque messo in quarantena domestica per due settimane.

Continua a leggere



Dopo Timo Hübers, un altro calciatore dell’Hannover è risultato positivo ai test sul Coronavirus. Secondo quanto riportato dal club, entrambi i calciatori finora non hanno avuto sintomi, e sarebbero due casi separati e indipendenti. L’intero gruppo del club tedesco è stato comunque messo in quarantena domestica per due settimane.

Continua a leggere

Continua a leggere