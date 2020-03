I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, dopo la notizia di Gabbiadini l’Hellas Verona va in quarantena



La positività dell’attaccante della Sampdoria, l’ultima squadra affrontata dalla formazione veronese, ha costretto il club scaligero a sospendere tutte le attività e a mettersi in isolamento. “La salute viene prima di qualunque altra cosa. Riponiamo la sciarpa e la bandiera nel cassetto, per qualche settimana, e focalizziamoci su una priorità assoluta, ovvero tutelare la nostra salute”, ha scritto in una lettera destinata ai tifosi gialloblù il presidente Setti.

Continua a leggere



La positività dell’attaccante della Sampdoria, l’ultima squadra affrontata dalla formazione veronese, ha costretto il club scaligero a sospendere tutte le attività e a mettersi in isolamento. “La salute viene prima di qualunque altra cosa. Riponiamo la sciarpa e la bandiera nel cassetto, per qualche settimana, e focalizziamoci su una priorità assoluta, ovvero tutelare la nostra salute”, ha scritto in una lettera destinata ai tifosi gialloblù il presidente Setti.

Continua a leggere

Continua a leggere