Coronavirus, Douglas Costa: “Italiani non mollate, siate come il sole che risorge sempre”



Douglas Costa ha utilizzato il suo profilo Instagram per dedicare un messaggio d’affetto e sostegno a tutto il popolo italiano, alle prese con l’emergenza Coronavirus. Parole bellissime quelle dell’esterno offensivo brasiliano: “In questo momento difficile vi sono vicino. Italia non mollare. Siate come il sole che tramonta ma non si dimentica mai di risorgere”

