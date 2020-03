I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Draghi: “Serve un aumento del debito pubblico per aiutare il settore privato”



La ricetta proposta dall’ex presidente della Bce Mario Draghi per affrontare le ripercussioni economiche della pandemia di coronavirus è quella di aumentare il debito pubblico: “La perdita di reddito del settore privato dovrà essere eventualmente assorbita, in tutto o in parte, dai bilanci dei governi. Livelli di debito pubblico più alti diventeranno una caratteristica permanente delle nostre economie e sarà accompagnata da una cancellazione del debito privato”.

