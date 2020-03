I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, è corsa ai respiratori. Ma per la maggior parte bisognerà aspettare 45 giorni



La Consip ha preparato e aggiudicato in tempi record una gara per 3900 ventilatori, anche se ne servirebbero 5000. Ma per il 74 per cento di quelli necessari per le Terapie intensive bisognerà aspettare alcune settimane. Al termine della procedura negoziata d’urgenza, la promessa è che arriveranno negli ospedali italiani 2264 ventilatori polmonari “ad alta complessità” per le terapie intensive e 1654 ventilatori per la terapia sub-intensiva. A dispetto dei tempi brevissimi per le procedure, non tutte le forniture prevedono scadenze altrettanto risicate.

