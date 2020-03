I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus e scuola, la nuova frontiera della didattica a distanza: “Opportunità per il digitale”



Il ministro dell’Innovazione Tecnologica, Paola Pisani, parlando in diretta streaming a Skuola.net, ha parlato di didattica a distanza le scuole e smart working per le aziende durante l’emergenza Coronavirus: “Il fatto che le persone debbano cambiare in modo forzato le proprie abitudini ha aperto una finestra incredibile per puntare forte sulle nuove tecnologie”.

