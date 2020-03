I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ecco il modulo di autocertificazione per spostamenti da scaricare e compilare



Il governo ha esteso le misure restrittive contro il coronavirus a tutto il territorio nazionale: questo significa che in tutta Italia gli spostamenti sono limitati, a meno che non siano per «comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Per muoversi dentro e fuori dal proprio Comune, anche a piedi, sarà necessario esibire ai controlli di sicurezza il modulo compilato, oppure da compilare ai controlli di sicurezza. Ecco l’autocertificazione da scaricare in pdf e le indicazioni su quando e come compilare il modulo per gli spostamenti.

