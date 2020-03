I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ecco perché Milano si deve fermare. Per il bene di tutti



Milano deve ripartire subito e tornare a correre? Forse no. In questa fase di incertezza nel capoluogo lombardo occorre essere innanzi tutto molto attenti. Il numero dei contagiati cresce in maniera esponenziale in Italia e le cifre ancora abbastanza contenute relative a città e hinterland non devono trarre in inganno. Il timore dei sanitari è che possa partire un nuovo focolaio, una circostanza da evitare a ogni costo. Ma non si tratta solo di prudenza. L’emergenza coronavirus può essere l’occasione per ripensare il modello, i ritmi e una visione del futuro basata solo su efficienza e produttività. L’occasione per rallentare e rimettere al centro i bisogni delle persone.

