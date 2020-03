I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Eden Hazard in isolamento: si toglie 30 punti di sutura in casa



Eden Hazard ieri si è visto togliere da due medici del Real Madrid gli oltre 30 punti applicati dopo l’intervento chirurgico al perone destro a cui è stato sottoposto. Tutto si è svolto in casa dell’ex Chelsea, in una stanza che era stata precedentemente sterilizzata per evitare qualsiasi rischio.

