Coronavirus, Ekdal: “Non riesco a pensare al calcio ma a chi muore o perde il lavoro”



Il centrocampista svedese della Sampdoria risultato positivo, come altri sei compagni al Coronavirus, ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute. Difficile per lui al momento pensare al calcio: “L’unica cosa che conta è tornare a un qualche tipo di normalità, che le persone si sentano meglio e non debbano perdere il lavoro”

