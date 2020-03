I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, emergenza mascherine: i Paesi produttori hanno bloccato export verso Italia



Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sottolinea che la mancanza di mascherine, necessarie per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, è dovuta anche al fatto che molti Paesi da cui l’Italia le acquistava hanno deciso di bloccare l’esportazione. Inoltre, spiega Borrelli, non è da escludere che alcune strutture possano essere riconvertite per produrre mascherine.

Continua a leggere



Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sottolinea che la mancanza di mascherine, necessarie per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, è dovuta anche al fatto che molti Paesi da cui l’Italia le acquistava hanno deciso di bloccare l’esportazione. Inoltre, spiega Borrelli, non è da escludere che alcune strutture possano essere riconvertite per produrre mascherine.

Continua a leggere

Continua a leggere