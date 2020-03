I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, equipaggio ha paura e non parte per Milano: American Airlines blocca i voli



Il volo AA198 della American Airlines sarebbe dovuto partire alle 18.05 dall’aeroporto Jfk di New York per atterrare a Milano Malpensa: ma il personale si è rifiutato di salire a bordo, dove c’erano circa 200 passeggeri tra cui una delegazione di 22 avvocati italiani in missione istituzionale, per timore della diffusione dell’epidemia di Sars-Cov-2 nelle Regioni del Nord Italia.

