Coronavirus, Esposito (WAidid): “Test su asintomatici, metà è contagiosa anche dopo la quarantena”



“Il 50 per cento dei soggetti sarebbe contagioso oltre il limite dei quattordici giorni di quarantena”, per questo “è essenziale che si esegua il tampone per il coronavirus su tutti i soggetti con sintomi lievi, a tutti i contatti stretti dei casi positivi anche asintomatici e ai sanitari ” ha spiegat oSusanna Esposito, presidente WAidid (Associazione mondiale delle malattie infettive e i disordini immunologici)

