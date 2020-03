I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, famiglia bloccata in Marocco: “Voli cancellati, mia moglie è incinta, abbiamo paura”



Una famiglia di Campolongo, in provincia di Venezia, è rimasta bloccata in Marocco e tutti i voli per l’Italia sono stati cancellati. La donna è in gravidanza di cinque mesi. Nessuna risposta da parte dell’Ambasciata e neanche da parte del primo cittadino di Campolongo. “Hanno bloccati i voli di rientro per l’Italia dal 9 marzo ben due volte – dice in un’intervista telefonica Massimo Compagno, l’italiano bloccato in Marocco – con l’unica risposta dell’aeroporto che se ne parla dopo il 9 aprile e anche con i traghetti”. “Siamo preoccupati – dice la famiglia – perché qui in Marocco non ci fidiamo delle strutture ospedaliere e preferiamo tornare al più presto in Italia.”Stiamo esaurendo anche i soldi nel conto corrente.

