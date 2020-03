I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, farmaci e cibo a domicilio per gli inquilini delle case popolari in difficoltà



La Regione Lazio ha attivato un servizio di consegna di farmaci e generi alimentari a domicilio per gli inquilini Ater in difficoltà: anziani, disabili, immunodepressi o persone obbligate a quarantena. Per richiederlo basta contattare il numero 06899199 dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 18.

