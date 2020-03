I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Federfarma: “Diffidare dei test fai da te, positività certa solo col tampone”



“Non ci sono altri metodi, tanto meno fai da te o fatti in casa che possano essere sicuri nella diagnosi del Covid-19” spiega il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia. L’associazione ha invitato nei giorni scorsi i farmacisti italiani ad astenersi dall’acquisto di test rapidi per scoprire, anche da soli e in assenza di sintomi, la positività o meno al virus. “Quelle negli ospedali sono sperimentazioni in strutture autorizzate”

