Coronavirus, Federica Sciarelli in isolamento: “Sta bene, non ha sintomi”



Secondo quanto apprende Fanpage.it da fonti vicine alla redazione di “Chi l’ha visto?”, Federica Sciarelli è in isolamento e non ha mai presentato alcun tipo di sintomo. Domani sarebbe il quinto giorno da quando Pierpaolo Sileri è stato nello studio di “Chi l’ha visto?”. La Rai non ha ancora deciso sulla sospensione temporanea del programma.

