I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, folla in strada mentre passa l’auto del comune che invita a restare in casa



Gente in strada a Torre del Greco, e l’automobile del comune che passa per ricordare alla gente di restare a casa per arginare la diffusione del coronavirus costretta a farsi strada a colpi di clacson tra la folla. Eppure in città i casi positivi sono già 25, il numero più alto per una singola città in provincia di Napoli.

Continua a leggere



Gente in strada a Torre del Greco, e l’automobile del comune che passa per ricordare alla gente di restare a casa per arginare la diffusione del coronavirus costretta a farsi strada a colpi di clacson tra la folla. Eppure in città i casi positivi sono già 25, il numero più alto per una singola città in provincia di Napoli.

Continua a leggere

Continua a leggere