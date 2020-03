I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Fondo monetario internazionale: “Crescita italiana a -0,6 nel 2020”



Le previsioni per il 2020 passano quindi dal +0,5% al -0,6%: un durissimo impatto, quindi, quello del coronavirus sulla salute economica del nostro Paese, nonostante le ingenti misure messe in campo dal governo italiano così come dall’Unione europea. Con pessimismo generalizzato, il Fondo monetario internazionale sottolinea inoltre che se l’emergenza si dovesse protrarre queste stime saranno ulteriormente abbassate.

