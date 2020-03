I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Fontana contro il governo: “A Roma c’è una percezione sbagliatissima”



Polemiche a distanza tra il governatore della Lombardia Attilio Fontana e il governo. Al centro la realizzazione dell’ospedale temporaneo negli spazi dell’ex Fiera Milano, dove potrebbero essere allestiti 500 posti di terapia intensiva. Dopo il dietrofront della protezione civile, in un’intervista Fontana attacca: “Credo che ci sia una percezione sbagliatissima a Roma e non solo”. La Lombardia intende comunque andare avanti nella realizzazione della struttura e ha nominato come consulente Guido Bertolaso: “Il fatto è che a dispetto di ogni difficoltà noi non vogliamo trovarci impreparati di fronte al peggio”.

