Coronavirus, Fontana: “Crescita contagi è limitata, Bertolaso positivo ma non torno in quarantena”



Il numero di contagi da coronavirus in Lombardia è in crescita “nello stesso trend dei giorni scorsi” con aumenti “molto limitati rispetto a quanto avvenuto nella scorsa settimana”. Lo ha comunicato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, facendo il punto sull’emergenza. Il governatore non andrà in quarantena dopo la notizia della positività di Guido Bertolaso.

