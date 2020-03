I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Fontana: “Dati in linea con quelli di ieri. Ordinanze? Prevale quella regionale”



I dati di oggi sono in linea con quelli di ieri ma non verranno diffusi come sempre prima del pomeriggio di oggi in conferenza stampa dall’assessore Gallera. Mentre il presidente della Lombardia Fontana in mattinata ha spiegato che i lavori delle nuove strutture ospedaliere vanno avanti e che ha contattato il ministro Lamorgese per avere un feedback su quale ordinanza applicare in Lombardia anche se “ho sentito il parere di un legale e so per certo che vale quella regione”, ha concluso il governatore.

Continua a leggere



I dati di oggi sono in linea con quelli di ieri ma non verranno diffusi come sempre prima del pomeriggio di oggi in conferenza stampa dall’assessore Gallera. Mentre il presidente della Lombardia Fontana in mattinata ha spiegato che i lavori delle nuove strutture ospedaliere vanno avanti e che ha contattato il ministro Lamorgese per avere un feedback su quale ordinanza applicare in Lombardia anche se “ho sentito il parere di un legale e so per certo che vale quella regione”, ha concluso il governatore.

Continua a leggere

Continua a leggere