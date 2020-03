I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Fontana: “I dati non calano, siamo allo stremo”. In arrivo medici da Cuba e Russia



“Noi siamo arrivati allo stremo anche dal punto di vista fisico del nostro personale medico. Dobbiamo fare in modo che si riducano i numeri, che il contagio si rallenti e vada in discesa anziché in salita”. Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel corso del consueto punto stampa sull’emergenza Coronavirus, anticipando che i dati di oggi sono “purtroppo in linea con quelli dei giorni scorsi”. Sull’ordinanza restrittiva regionale: “Più di così non si poteva fare”.

