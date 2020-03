I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Fontana: “Linea contagi non più in salita, proroga chiusure almeno fino a metà aprile”



“Stiamo proseguendo sulla buona strada, stiamo mantenendo quella specie di linea che non è più in salita, non è ancora in discesa ma non stiamo andando avanti con la progressione”. Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana facendo il punto sull’emergenza Coronavirus in Lombardia. Sull’eventuale proroga delle misure di contenimento Fontana ha chiarito: “La linea della Lombardia è quella di poter mantenere le stesse misure regionali almeno fino alla metà di aprile”.

Continua a leggere



“Stiamo proseguendo sulla buona strada, stiamo mantenendo quella specie di linea che non è più in salita, non è ancora in discesa ma non stiamo andando avanti con la progressione”. Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana facendo il punto sull’emergenza Coronavirus in Lombardia. Sull’eventuale proroga delle misure di contenimento Fontana ha chiarito: “La linea della Lombardia è quella di poter mantenere le stesse misure regionali almeno fino alla metà di aprile”.

Continua a leggere

Continua a leggere