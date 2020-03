I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Fontana: “Rallentamento contagi, ma non mollare la presa”. Slitta ospedale in fiera



“La sensazione di rallentamento nella crescita la si può definire costante, ma non dobbiamo mollare la presa”. Così il governatore Fontana ha commentato l’andamento dei contagi da Coronavirus in Lombardia nella giornata odierna, mercoledì 25 marzo. Fontana ha chiarito che al momento in Lombardia è in vigore l’ordinanza più restrittiva emanata dalla Regione e ha anche annunciato l’arrivo per oggi di 150 tra medici e personale dalla Russia a Bergamo. Giallo, invece, sull’ospedale in Fiera a Milano: “Non posso dire né questa settimana, né la prossima”.

Continua a leggere



“La sensazione di rallentamento nella crescita la si può definire costante, ma non dobbiamo mollare la presa”. Così il governatore Fontana ha commentato l’andamento dei contagi da Coronavirus in Lombardia nella giornata odierna, mercoledì 25 marzo. Fontana ha chiarito che al momento in Lombardia è in vigore l’ordinanza più restrittiva emanata dalla Regione e ha anche annunciato l’arrivo per oggi di 150 tra medici e personale dalla Russia a Bergamo. Giallo, invece, sull’ospedale in Fiera a Milano: “Non posso dire né questa settimana, né la prossima”.

Continua a leggere

Continua a leggere