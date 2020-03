I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Formula 1: Australia preparativi ok, stop a vendita dei biglietti in Bahrain



La Formula 1 in ansia per il Coronavirus. Si procede con i preparativi in vista della gara inaugurale del campionato Mondiale 2020 in programma il 15 marzo a Melbourne: dall’Australia il video dei lavori di allestimento del paddock e dei box attualmente in atto. In Bahrain è arrivato invece lo stop alla vendita dei biglietti per il GP del week end del 22 marzo.

