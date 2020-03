I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Francia verso il blocco totale, ma oggi in 70mila seggi si vota per le municipali



Polemiche in Francia per l’apertura dei seggi per le elezioni amministrative in 35mila comuni: ieri il presidente francese Macron ha stabilito la chiusura dei negozi non essenziali, di bar e ristoranti, come già avvenuto in Italia, per contenere la diffusione del coronavirus. Ma questa mattina, dalle 8, 48 milioni di francesi sono chiamati al voto per eleggere i propri sindaci, compreso quello di Parigi.

