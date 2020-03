I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, fuga verso Calabria: «Servono controlli e Italia dovrebbe essere zona rossa»



All’aeroporto di Reggio Calabria arriva uno solo dei due voli da Milano, con scalo a Roma. Dopo la firma del decreto ministeriale che ha reso la Lombardia ‘zona rossa’ per l’emergenza Coronavirus, c’è stato un esodo verso il Sud. In pochissimi voglio parlare e non tutti indossano la mascherina.

Continua a leggere



All’aeroporto di Reggio Calabria arriva uno solo dei due voli da Milano, con scalo a Roma. Dopo la firma del decreto ministeriale che ha reso la Lombardia ‘zona rossa’ per l’emergenza Coronavirus, c’è stato un esodo verso il Sud. In pochissimi voglio parlare e non tutti indossano la mascherina.

Continua a leggere

Continua a leggere