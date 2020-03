I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Gallera: “Non sappiamo quando arriverà picco in Lombardia: potrebbero passare mesi”



Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Lombardia che oggi, venerdì 6 marzo 2020, conta 2612 contagi: 1622 sono ricoverati in ospedale e 309 sono in terapia intensiva mentre i deceduti salgono a 135. “Aumentano però anche le persone dimesse, quelle guarite e domiciliate a casa, che sono 469”, ha spiegato l’assessore al Welfare Giulio Gallera nella conferenza stampa di oggi in cui ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus in Lombardia.

