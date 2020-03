I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Gallera: “Nostre aziende stanno producendo mascherine, in Fiera anche la subintensiva”



Nel consueto appuntamento con “Agorà”, in onda su Rai 3, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera ha parlato, tra le altre cose, dell’ospedale in Fiera a Milano: “I lavori proseguono. Abbiamo ordinato i macchinari e ora aspettiamo arrivino. Nei prossimi giorni apriamo i primi moduli – ha assicurato Gallera -. Ieri (domenica 22 marzo, ndr) abbiamo fatto un sopralluogo con il professor Presenti che coordinerà l’ospedale. Non ci saranno però solo posti in terapia intensiva, ma anche in subintensiva, perché i posti letto attuali continuano a riempirsi con una velocità spaventosa”.

