Coronavirus, Gallera: “Zona Rossa in provincia di Bergamo? Iss favorevole, aspettiamo il Governo”



Continuano ad aumentare in maniera costante i contagi da coronavirus in Lombardia: ad oggi, giovedì 6 marzo, sono 2251 i casi positivi, di cui 1169 ricoverati in ospedale, 244 in terapia intensiva e 364 in isolamento domiciliare. I deceduti salgono a 98, 25 in più rispetto a ieri. Aumentano anche i dimessi che sono 376: “Stiamo valutando l’estensione della zona rossa alla provincia di Bergamo”, ha spiegato in conferenza stampa l’assessore al Welfare Giulio Gallera nel punto odierno sulla situazione in Lombardia.

