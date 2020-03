I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Galli: “Picco dell’epidemia non è imminente, i contagi sono superiori ai casi positivi”



Il professor Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha spiegato perché dovremo aspettare per raggiungere il picco dell’epidemia di Covid-19: “Ci sono certamente persone che hanno un’infezione più blanda, non sono venute o non sono state incentivate a fare un test, stanno in casa loro, in giro per la Lombardia e non solo”.

