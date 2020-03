I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Galli (Sacco): “Virus fa ciò che gli pare. Nelle prossime settimane ci giochiamo molto”



Per Massimo Galli, infettivologo e primario dell’ospedale Sacco di Milano non c’è alcuna “prova scientifica minima” che il contagio da Coronavirus calerà in primavera: “È un virus nuovo, che ha tutta una serie di persone che non sono immuni, fa un po’ quello che gli pare”. Sulal decisione di chiudere scuole e università fino a metà marzo: “Sono favorevole. Nelle prossime settimane ci giochiamo molto”.

