I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Galli: “Se non ci mettiamo d’impegno tutti l’emergenza non finirà neanche in estate”



L’appello del professor Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano: “Mi auguro di cuore di poter continuare a occuparmene con decisione e di avere in questo anche gli italiani che fanno la stessa cosa. Perché una cosa è certa: se non ci mettiamo d’impegno tutti i tempi non saranno brevi”.

Continua a leggere



L’appello del professor Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano: “Mi auguro di cuore di poter continuare a occuparmene con decisione e di avere in questo anche gli italiani che fanno la stessa cosa. Perché una cosa è certa: se non ci mettiamo d’impegno tutti i tempi non saranno brevi”.

Continua a leggere

Continua a leggere