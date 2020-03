I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Giuseppe Conte: “Guanti e mascherine gratis per tutti i lavoratori”



“Questo loro sforzo assume un particolare significato: è un atto di grande responsabilità verso l’intera comunità nazionale. E proprio per questo noi tutti abbiamo il vincolo morale e giuridico di garantire loro condizioni di massima sicurezza. Con la protezione civile stiamo compiendo sforzi straordinari per essere nella condizione, già nei prossimi giorni, di distribuire gratuitamente a tutti i lavoratori dispositivi di protezione individuale”: così Giuseppe Conte in videoconferenza con i sindacati.

