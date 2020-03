I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, gli sposi con le mascherine a Napoli: ‘Non potevamo rimandare le nozze’



Parlano a Fanpage.it gli sposi che ieri sono stati “immortalati” per le strade di Napoli con le mascherine, nonostante il divieto dovuto al divieto di girare in strada per contrastare l’emergenza coronavirus. “Tutto in regola, non potevamo rimandare il matrimonio”, hanno spiegato: la denuncia è infatti scattata “solo” per aver girato in strada dopo le nozze.

