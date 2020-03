I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, gli Stati Uniti del nuoto e la Norvegia chiedono il rinvio delle Olimpiadi 2020



Presa di posizione perentoria degli Stati Uniti del nuoto e del Comitato Olimpico della Norvegia che hanno ufficialmente chiesto di rinviare le Olimpiadi di Tokyo in programma nell’estate 2020 alla luce dell’emergenza Coronavirus. Si spinge per posticipare la kermesse al 2021, per tutelare sportivi e tifosi.

