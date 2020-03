I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Gori: “Dal governo ci aspettavamo di più, restano aperte tante attività”



“La decisione di queste ore riguarda i pubblici esercizi, ma restano aperte tante attività di lavoro, dalle imprese agli studi professionali. Ci saremmo aspettati qualcosa in più”. Giorgio Gori ha commentato così il provvedimento con cui il governo ha disposto la chiusura di molte attività commerciali. Una misura che, dal punto di vista del sindaco di Bergamo (al momento la zona più colpita dal coronavirus in Italia) non è ancora sufficiente . “Bisogna aver cognizione della gravità delle cose”, ha avvertito.

